Эксперты назвали главные требования абонентов к операторам связи

Скорость мобильного интернета является определяющим фактором при выборе сотового оператора лишь для двух процентов абонентов. К таким выводам пришли аналитики исследовательского агентства AC&M, изучив представление абонентов о качестве мобильной связи. Для большинства пользователей важным оказалось покрытие сетями LTE и стабильность работы.

Целью исследования было выяснить, что именно пользователи мобильного интернета считают для себя важным: скорости, тарифы или другие характеристики.

В целом в России 50 процентов потребителей оценивают качество сотовой связи весьма позитивно и примерно две трети респондентов довольны скоростью мобильного интернета. При этом 72 процента опрошенных не считают скорость самым важным фактором. 62 процента респондентов не смогли назвать обычную скорость интернета со своих устройств. У рядового потребителя нет четкого представления того, что такое высокая или низкая скорость. Подавляющее большинство абонентов, как показало исследование, довольно своей текущей ситуацией – то есть возможностью смотреть видео, слушать музыку, скачивать видеоролики, общаться в соцсетях или мессенджерах.

Наиболее критичным оказался сам факт наличия связи по сети LTE. Массовому потребителю (42 процента) важно, чтобы значок «LTE» всегда и везде был на экране смартфона. LTE стал в России символом качества мобильного интернета и мобильной связи в целом.

В Москве, Ростове-на-Дону и Новосибирске по качеству связи с точки зрения потребителей лидирует МТС; в Санкт-Петербурге — Tele2, в Самаре и Красноярске — «МегаФон».

Для операторов это означает, что в конкурентном соревновании важно сосредоточиться на снижении числа «белых пятен» на картах покрытия и обеспечении стабильности сигнала.

Опрос проводился среди 3200 абонентов всех крупнейших операторов. Участниками опроса стали активные пользователи мобильного интернета и обладатели смартфонов из шести крупных городов: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Ростов-на-Дону, Новосибирск и Красноярск.