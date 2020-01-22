Путин потребовал расширить рацион простых россиян

Структура потребительской корзины в России нуждается в пересмотре. Такое требование к рациону простых граждан озвучил президент Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости.

По словам главы государства, в потребительской корзине сейчас не хватает мяса, рыбы и овощей: «Не помню, в каком процентном соотношении, картофель, жиры и прочее-прочее, хлебобулочные изделия большую занимают часть, а вот овощи, фрукты — особенно их маловато, и рыба и мясо в этой корзине не занимают должного места».

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По закону, состав потребительской корзины должен пересматриваться раз в пять лет, и этот срок истекает в 2023 году. Состав корзины влияет на расчет прожиточного минимума. Помимо продуктов питания, в нее входят одежда, канцтовары и другие необходимые товары и услуги.

Осенью 2019 года Дмитрий Медведев, который тогда занимал пост премьер-министра России, поручил разработать новую, более здоровую и сбалансированную потребительскую корзину для различных групп населения. Предполагалось, что в набор должен входить базовый набор продуктов, «позволяющий сформировать полноценный рацион здорового питания различных групп населения».

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