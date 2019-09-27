Потребительская корзина россиян станет здоровой

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил разработать новую, более здоровую и сбалансированную потребительскую корзину для различных групп населения. Соответствующий документ размещен на сайте правительства.

Разработкой новой потребительской корзины должны заняться Минтруд, Минэкономразвития, Роспотребнадзор и Минфин. Она должна будет включать базовый набор продуктов питания, «позволяющий сформировать полноценный рацион здорового питания различных групп населения».

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Планируется, что переход будет осуществлен в 2021 году. Решение об изменениях было принято по итогам общения Медведева с бизнесменами и экспертами.

По закону, состав потребительской корзины должен пересматриваться раз в пять лет, и этот срок истекает в 2023 году. Состав корзины влияет на расчет прожиточного минимума. Помимо продуктов питания, в нее входят предметы одежды, канцтовары и другие необходимые товары и услуги.

Ранее Медведев уже предлагал изменить подход при составлении потребительской корзины: отказаться от концепции минимального набора продуктов питания в пользу базового.

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