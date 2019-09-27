Потребительская корзина россиян станет здоровой

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил разработать новую, более здоровую и сбалансированную потребительскую корзину для различных групп населения. Соответствующий документ размещен на сайте правительства.
Разработкой новой потребительской корзины должны заняться Минтруд, Минэкономразвития, Роспотребнадзор и Минфин. Она должна будет включать базовый набор продуктов питания, «позволяющий сформировать полноценный рацион здорового питания различных групп населения».
Планируется, что переход будет осуществлен в 2021 году. Решение об изменениях было принято по итогам общения Медведева с бизнесменами и экспертами.
По закону, состав потребительской корзины должен пересматриваться раз в пять лет, и этот срок истекает в 2023 году. Состав корзины влияет на расчет прожиточного минимума. Помимо продуктов питания, в нее входят предметы одежды, канцтовары и другие необходимые товары и услуги.
Ранее Медведев уже предлагал изменить подход при составлении потребительской корзины: отказаться от концепции минимального набора продуктов питания в пользу базового.