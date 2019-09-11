Медведев предложил изменить стандарт питания россиян

Глава правительства России Дмитрий Медведев предложил отказаться от концепции минимального набора продуктов питания и перейти к базовому набору. В программе «Диалог» на телеканале «Россия 24» он признал, что переход будет стоить денег, потому что базовый набор сделают лучше.

По словам премьера, когда расчеты стоимости завершат, будет понятно, готово ли государство к изменениям и переходу на новую модель. Также Медведев подчеркнул, что базовый набор продуктов подберут для каждого российского региона, где имеется своя специфика по традициям и привычкам в питании.

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«Набор товаров, входящих в потребительскую корзину, должен меняться, и вообще-то он меняется», — добавил глава правительства, напомнив, что 40-50 лет назад это были другие продукты.

Потребительская корзина включает в себя минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, которые необходимы для сохранения здоровья и жизнедеятельности человека. Они влияют на прожиточный минимум, а тот, в свою очередь, на минимальный размер оплаты труда.

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