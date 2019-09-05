Названа новая угроза четырехдневной рабочей недели

Переход на четырехдневную рабочую неделю в России может осложнить достижение целевых показателей по производству и экспорту. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, передает ТАСС.

Министр заметил, что «при традиционной трехсменной системе работы просто физически тяжело выполнить все показатели». В то же время он признал, что не видит ничего невозможного в сокращении рабочей недели.

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Ранее сегодня свое мнение по поводу введения четырехдневки высказала министр здравоохранения Вероника Скворцова. По ее мнению, если люди придерживаются здорового образа жизни и им есть, чем занять досуг, то дополнительный выходной выглядел бы положительным решением. До этого бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко не исключил, что результатом сокращенной рабочей недели станет повальное пьянство населения.

Глава Минтруда Максим Топилин предположил, что изменения в количестве рабочих дней в России произойдут не ранее, чем через полвека. А министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах ВЭФ указал, что сократить количество рабочих дней в неделе можно будет, только когда в России вырастут производительность труда и доходы населения.

Дискуссию о переходе на четырехдневку в России этим летом запустил премьер Дмитрий Медведев. Он пояснил, что сокращение количества рабочих дней неизбежно произойдет из-за развития технологий. По его поручению Минтруд до конца сентября оценит влияние сокращенной рабочей недели на экономику, производительность труда и социальную сферу.

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