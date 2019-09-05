Скворцова поддержала переход на четырехдневку в России

Министр здравоохранения Вероника Скворцова на площадке Восточного экономического форума дала оценку предложению о введении четырехдневной рабочей недели в России, передает РИА Новости.

Чиновница не исключила такой возможности. По ее словам, если люди придерживаются здорового образа жизни, если им есть, чем занять досуг, и они внутренне наполнены, то введение четырехдневки было бы вполне положительным решением.

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При этом Скворцова подчеркнула, что прежде этот вопрос необходимо всесторонне обсудить и проанализировать. Она отметила, что Минздраву пока не поступало поручения взять в проработку предложение по введению четырехдневной рабочей недели.

Ранее глава Минтруда Максим Топилин обозначил сроки возможного перехода россиян на четырехдневку. По его словам, это может произойти не ранее чем через 40-50 лет, это длительный процесс.

Идею перехода на четырехдневную рабочую неделю озвучил в конце августа премьер-министр Дмитрий Медведев. Он отметил, что именно такая форма социально-трудового контракта станет основной в будущем. При этом премьер дал понять, что переход на четырехдневку хоть и возможен в перспективе, но произойдет не прямо сейчас.

Глава кабмина поручил министерству труда до 30 сентября 2019 года оценить влияние потенциальной четырехдневки на экономику страны, производительность труда и социальную сферу.

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