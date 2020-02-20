Американские рыбаки пожаловались на потери из-за санкций России

Рыбаки из штата Аляска теряют десятки миллионов долларов каждый год из-за российского продовольственного эмбарго, введенного в ответ на американские санкции. Об этом пишет местное издание Anchorage Daily News со ссылкой на обзор Института маркетинга морепродуктов Аляски (Alaska Seafood Marketing Institute).

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До введения продэмбарго Россия была вторым для рыбаков Аляски рынком сбыта после Японии. В 2010-2013 годах в Россию поставлялось морепродуктов в среднем на 40 миллионов долларов в год. В 2013-м экспорт и вовсе достиг 61,3 миллиона долларов. В основном в Россию шли лососевая икра, замороженный лосось и сурими минтая (полуфабрикат, из которого, например, делают крабовые палочки). Однако после введения санкций со стороны Москвы в 2014 году под запрет на ввоз попали почти все виды рыбы и морепродуктов.

Рыбаки Аляски жалуются не только на потерю рынка сбыта, но и на возросшую конкуренцию со стороны российских производителей. С 2013 по 2018 год импорт в США российских морепродуктов вырос в 1,7 раза с 326 миллионов долларов до 551 миллиона долларов, свидетельствуют данные американской Национальной администрации по океану и атмосфере. Сейчас Соединенные Штаты являются одним из ключевых рынков сбыта для российских рыбаков.

В Институте маркетинга морепродуктов Аляски это объяснили тем, что США не вводили продэмбарго на товары из России. Кроме того, российские производители ввозят часть своего товаров беспошлинно. Также специалисты указали на тот факт, что российские рыбаки с Дальнего Востока и американские рыбаки с Аляски вылавливают основном одни и те же виды рыбы и поэтому конкурируют на основных рынках. В то же время продукция из России зачастую продается на американском рынке по более низкой цене.

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