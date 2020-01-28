Россия и Япония расширят совместный рыбный промысел

27-31 января 2020 года состоится визит президента Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгия Мартынова в Токио с предложением о расширении сотрудничества России и Японии по совместному освоению водных биоресурсов и создании условий взаимовыгодного и плодотворного взаимодействия российских и японских ассоциаций рыбаков. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе группы компаний «Доброфлот».

Сокращение объемов по результатам 2019 года (6600 тонн) является причиной пассивности японских рыбаков в текущем 2020 году, что вызывает беспокойство российской стороны, которая надеется на продолжение продуктивного сотрудничества в будущем. Несмотря на снижение объемов вылова в 2019 году, российские рыбаки считают перспективным российско-японское сотрудничество, которое способствует укреплению взаимоотношений двух стран.

Сотрудничество по приемке и глубокой переработке свежевыловленной рыбы можно развивать и на других видах промысла. Российские и японские рыбаки могли бы вести совместное освоение тихоокеанского кальмара, анчоуса, тихоокеанской сардины, скумбрии и других объектов, которые добываются в японских и российских экономических зонах, а также в прилегающих районах Мирового океана, считают в компании.

В 2015 году «Южморрыбфлот» (входит в группу компаний «Доброфлот») впервые организовал совместный промысел с рыбаками из Японии в открытой части Мирового океана за пределами исключительной экономической зоны России и Японии. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе компании. Проект высоко оценен правительством Японии и Росрыболовством как пример уникального сотрудничества двух стран по совместному освоению ресурсов Мирового океана.

Такое сотрудничество позволяет расширить возможности обеспечения продовольственной безопасности России. По мнению специалистов компании «Южморрыбфлот» — это редкий случай взаимодействия предприятий, когда японцы выступают в роли поставщиков необработанного сырья, а более технологически развитое российское производство — в роли производителей, выпускающих продукцию глубокой переработки для поставки на внутренний российский рынок.

С 2015 года российский плавзавод «Всеволод Сибирцев» принимает у японских рыбаков необработанный сырец для глубокой переработки в Мировом океане и дальнейшей доставки отечественной рыбопродукции на российский берег. В 2018 году объем сдачи достиг пикового значения в 8800 тонн.