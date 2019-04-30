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Россиянин возродил промысел сельди иваси и стал героем

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Владимир Путин и Сергей Антонов

Руководитель направления промвооружения и такелажа группы компаний «Доброфлот» Сергей Антонов получил звание Героя Труда за особые трудовые заслуги перед страной и народом. Награду ему вручил лично президент Владимир Путин. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Звание он получил за возобновление промысла тихоокеанской сардины («сельдь иваси»). В сообщении указывается, что на Дальнем Востоке Антонов был одним из немногих, у кого были опыт и навыки использования кошелькового невода для лова сардины. Он восстановил кошельковый метод по старым чертежам, модернизовал и организовал его изготовление. Один такой невод стоит 40 миллионов рублей и весит 30 тонн, а вместе с рыбой — более 300 тонн.

В компании отметили, что Благодаря Сергею Антонову у «Доброфлота» получилось первым наладить промысел иваси. «Будучи руководителем берегового подразделения и несмотря на возраст (65 лет), Сергей Иванович каждый год на три месяца уходит за тысячи миль в море с экипажами добывающих судов и обучает команды кошельковому промыслу», — указали в пресс-службе.

Промысел тихоокеанской сардины показал свою перспективность благодаря промысловым решениям и первым реальным выловам промышленных объемов иваси, организованные непосредственно Антоновым.

«Среди членов экипажа мало кто верил в успех этой инициативы, и Сергей Антонов испытывал значительное психологическое воздействие со стороны членов экипажа, которое он вынужден был преодолевать. Герой – это человек, благодаря которому Россия вернула самый перспективный для рыболовства промысловый массовый объект, но главное, Сергей Иванович вернул на стол россиян любимую рыбу», — отметили в пресс-службе компании.

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