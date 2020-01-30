Китайским рыбкам и жукам запретили въезд в Россию

Россельхознадзор временно ограничил ввоз в Россию некоторых экзотических животных. Это связано с распространением на территории КНР и ее пределами нового смертельного коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления ведомства по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Запрет вводится с 30 января и распространяется, в том числе, на рыбок и жуков. «Введены временные ограничения на ввоз и транзит через территорию Российской Федерации всех видов экзотических и декоративных животных, включая насекомых, членистоногих, земноводных, рептилий и других, а также живых рыб и гидробионтов из Китая», — говорится в сообщении.

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Россиянам, которые находятся в азиатских странах, посоветовали воздержаться от контактов с животными. «В случае выявления подозрительная продукция животного происхождения подлежит изъятию и уничтожению», — предупредили в ведомстве.

Эпидемиологи установили, что источником вируса стали дикие животные, мясо которых продавалось на рынке в городе Ухань. По состоянию на 30 января число заболевших превысило 7,7 тысячи, 170 зараженных умерли. Помимо КНР, случаи заражения зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии, Финляндии и Франции. В России случаев заражения пока не выявлено, но границы с Китаем на Дальнем Востоке решено закрыть.

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