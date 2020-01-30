Влияние смертельного китайского вируса на экономику оказалось беспрецедентным

Влияние смертельного китайского коронавируса 2019-nCoV на мировую экономику оказалось беспрецедентным и не может сравниваться с эпидемией атипичной пневмонии в Азии 2003 года. К таким выводам пришли опрошенные CNBC экономисты.

По словам старшего экономиста Оксфордского университета экономики Томми Ву, с 2003 года, когда в Азии произошла вспышка атипичной пневмонии, мировая экономика стала гораздо более глобальной: установилось множество новых связей между странами, появились новые транспортные маршруты. Из-за этого проникновение вируса в новые регионы стало более стремительным, а ущерб для одного экономического субъекта теперь отражается на гораздо большем числе его контрагентов и партнеров по всему миру.

Такого же мнения придерживаются аналитики японского инвестбанка Nomura. По их данным, в первом квартале 2003 года рост ВВП Китая снизился на два процентных пункта в годовом выражении из-за вспышки атипичной пневмонии. На этот раз спад может быть гораздо более существенным.

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В случае если распространение коронавируса будет взято под контроль властями Китая и других стран быстрее, чем это произошло в 2003 году с вирусом атипичной пневмонии, итоговое влияние на мировую экономику может оказаться как минимум сопоставимым, считает главный экономист по странам Азии инвесткомпании Capital Economics Марк Уильямс. При этом точные сроки локализации инфекции сейчас предсказать невозможно, указывает эксперт.

Однако некоторые экономисты отмечают, что воздействие коронавируса на экономику может оказаться краткосрочным и в более длительной перспективе не сильно отразится на глобальном спросе.

По состоянию на 30 января число заболевших превысило 7,7 тысячи; 170 зараженных умерли, при этом 133 человека полностью излечились.

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