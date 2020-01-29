Китайский смертельный вирус ударил по «азиатскому Лас-Вегасу»

Котировки акций крупнейших казино и игорных заведений Макао, который называют «азиатским Лас-Вегасом», обрушились на фоне распространяющегося в Китае смертельного коронавируса. Об этом свидетельствуют данные торгов на Гонконгской бирже.

Акции компании Melco International Development (холдинговой компании, которая, помимо прочего, владеет отелем и казино Studio City в Макао) упали в ходе торговой сессии 28 января на 5,2 процента. Бумаги отеля Wynn Macau подешевели на 4,1 процента. Также заметно просели акции других корпораций, владеющих крупными казино в Макао: Sands China — на 5,6 процента, Galaxy Entertainment — на 5,1 процента, SJM Holdings — на 3,6 процента.

Материалы по теме Китайская зараза В мире появился новый смертельный коронавирус. Его уже назвали угрозой для россиян

На настроениях инвесторов сказалось, главным образом, кардинальное снижение числа туристов из материкового Китая, посетивших традиционный Весенний фестиваль в Макао. По сравнению с прошлым годом оно составило 79,2 процента, пишет CNBC, что негативно сказалось на выручке многочисленных казино.

Макао имеет статус специального административного района Китая, полученный в 1999 году после того, как Португалия передала свою бывшую колонию под управление Пекина. Основу экономики региона составляет игорный бизнес, из-за чего Макао часто называют «азиатским Лас-Вегасом».

Вспышка коронавируса 2019-nCoV зафиксирована в Китае в конце 2019 года. Заболевание провоцирует пневмонию, которая может привести к смертельному исходу. На 29 января им заразились более шести тысяч человек, количество летальных исходов достигло 132. При этом 110 заболевших полностью излечились.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!