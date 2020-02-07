Россиянам рассказали о пользе и вреде семечек

Употребление сушеных семян подсолнечника (семечек) может быть полезным для здоровья, так как в них содержится витамин Е, защищающий клетки организма от старения. Однако употребление семечек в большом количестве может навредить человеку. Об этом рассказала врач-диетолог Тамара Прунцева, передает радио Sputnik.

Прунцева пояснила, что витамин Е улучшает кожу, волосы и ногти. Кроме того, семечки могут быть полезны для костной ткани, так как в них содержится медь.

При этом не стоит забывать, что семечки очень калорийные. В 100 граммах сырых семечек 600 килокалорий, а в жареных — 700. Из-за этого людям с избыточным весом следует употреблять семечки с большой осторожностью и в небольшом количестве, объяснила Прунцева.

Семечки не стоит есть при остром панкреатите и болезни Вильсона-Коновалова, из-за которой в организме нарушается обмен меди и медьсодержащих белков, предупредила врач.

В декабре 2019 года врач-диетолог рассказала россиянам о пользе и вреде красной икры. По словам эксперта, при употреблении продукта в организм поступают витамины A, D, E и K. Икра также содержит йод, фосфор, кальций и калий. Однако избыточное потребление икры может навредить организму, потому что она содержит много соли. Употребление большого количества красной икры может привести к снижению иммунитета, ускоренному старению, инсульту и гипертонии.

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