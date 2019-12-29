Россиянам рассказали о пользе и вреде красной икры

Врач-гастроэнтеролог Гузель Евстигнеева рассказала о полезных свойствах красной икры в эфире телеканала НТВ.

По словам специалиста, при употреблении этого продукта человек получает целый комплекс жирорастворимых витаминов — А, D, Е, К. Кроме того, красная икра содержит множество микроэлементов, таких как йод, фосфор, калий и кальций.

При этом отмечается, что избыточное потребление продукта может навредить организму, поскольку в продукте слишком много соли — в 140-граммовой банке икры содержится ее суточная норма. Употребления большого количества красной икры может привести к снижению иммунитета, ускоренному старению, гипертонии и инсульту.

В начале декабря диетолог Елена Соломатина предупредила о вреде употребления большого количества красной икры. По ее словам, в этом продукте высокая концентрация витаминов А, Е и D. Они способны накапливаться в организме и вызывать гипервитаминоз, в отличие от растворимых витамина С или витаминов группы B.

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