В России сожгли тонны красной икры на миллионы рублей

В Санкт-Петербурге сотрудники Россельхознадзора сожгли 4,5 тонны красной икры. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Партия икры поступила из Петропавловска-Камчатского и была обнаружена на подпольном складе. Продукт был уже расфасован по контейнерам и готов к продаже. Однако при проверке оказалось, что на нем отсутствует маркировка производителя. Кроме того, владельцы не предоставили ветеринарные сертификаты, которые могли бы прояснить происхождение икры.

В ведомстве заключили, что эта партия некачественная и потенциально опасна для употребления, в связи с чем было принято решение ее уничтожить.

Как следует из ассортимента на сайте сети магазинов «Перекресток», самая дешевая банка лососевой икры — марка «Тунгутун» — весом 95 граммов стоит 239 рублей. Таким образом, стоимость килограмма такой икры составляет 2515 рублей, а 4,5 тонны икры — превышает 11 миллионов.

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