Подсчитана стоимость выброшенной в России еды

Россияне и российские торговые сети ежегодно выбрасывают около 17 миллионов тонн продуктов, стоимость которых составляет более 1,6 триллиона рублей. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на данные Российской ассоциации электронных коммуникаций и консалтинговой компании «ТИАР-Центр».

По их информации, на этапе продажи и потребления выбрасывается на менее 16 процентов всех продуктов питания. При этом на долю домохозяйств приходится больше выброшенной еды. Чаще они избавляются от хлеба, хлебобулочных изделий, макарон и муки (62 процента всей выбрасываемой еды), на втором месте картофель (15 процентов), на третьем молочные продукты (пять процентов).

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Магазины чаще выбрасывают «молочку» (47 процентов всех отходов), на втором месте хлеб, хлебобулочные изделия, макароны и мука, на третьем — картофель. Более 90 процентов выброшенных продуктов питания попадают на полигоны твердых бытовых отходов и свалки, загрязняют почву, воду и воздух, выделяя токсины и парниковый газ, отмечают исследователи.

По подсчетам специалистов, выброшенной еды хватило бы для того, чтобы прокормить 30 миллионов человек в течение года — это значительно больше количества россиян, которые живут за чертой бедности. По данным Росстта, в первом квартале 2019 года доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в годовом выражении составила 20,9 миллиона человек.

Ранее в России развернулась дискуссия не тему отказа от уничтожения санкционных продуктов. Так, депутаты фракции «Справедливая Россия» предлагали правительству передавать продукты (если они качественные) в социальные учреждения для нуждающихся. Однако в Минсельхозе инициативу не поддержали из-за опасений роста нелегального оборота.

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