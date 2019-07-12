В Кремле прокомментировали идею отказаться от уничтожения «санкционки»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею не уничтожать санкционные продукты. Об этом в пятницу, 12 июля, передает РИА Новости.

По его словам, необходимо сделать так, чтобы санкционные продукты таковыми и оставались и «не превращались в поле деятельности для злоупотребления».

«И вот как администрировать это — вот в этом вопрос. Именно поэтому производится уничтожение, а не использование в каких-либо других целях. Пока речь идет об экспертной дискуссии», — добавил он.

Ранее в правительстве поддержали запрет на уничтожение санкционных продуктов. По словам вице-премьера России Алексея Гордеева, необходимо проработать вопрос о разрешении употребления в пищу вместо уничтожения изымаемых продуктов. «Мне кажется, продукты питания уничтожать — это в принципе неправильно. Другое дело их изымать и дальше думать, как их использовать именно по назначению как продукты питания, сделав соответствующие анализы», — заявил он.

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