В правительстве поддержали запрет на уничтожение санкционных продуктов

Необходимо проработать вопрос о разрешении употребления в пищу вместо уничтожения изымаемых продуктов. С таким предложением выступил вице-премьер России Алексей Гордеев, передает РИА Новости.

«Мне кажется, продукты питания уничтожать — это в принципе неправильно. Другое дело их изымать и дальше думать, как их использовать именно по назначению как продукты питания, сделав соответствующие анализы», — заявил он, комментируя инициативу Роспотребнадзора о введении законодательного запрета на уничтожение пригодных к употреблению продуктов.

По словам вице-премьера, этот закон требует обсуждения и в ближайшее время принят не будет.

В июне Роспотребнадзор предложил разработать нормативно-правовые акты, которые запретят захоронение и уничтожение продуктов, пригодных для употребления в пищу.

Россельхознадзор выступил против этой инициативы, назвав ее глупостью. Представительница ведомства отметила, что идея настолько не проработана, «что странно выдавать это широкой общественности, не сказав, что конкретно они предполагают с такой продукцией делать».

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