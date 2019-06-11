Запрет уничтожать санкционные продукты назвали глупостью

Россельхознадзор выступил против инициативы Роспотребнадзора о запрете на уничтожение еды. Об этом во вторник, 11 июня, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на официальную представительницу ведомства Юлию Мелано.

По ее словам, инициатива Роспотребнадзора настолько не проработана, «что странно выдавать это широкой общественности, не сказав, что конкретно они предполагают с такой продукцией делать». Также Мелано обратила внимание на риски, связанные с продукцией, происхождение которой неизвестно.

«Это могут быть риски как для здоровья человека, так и для здоровья наших животных: сельскохозяйственных или диких», — пояснила она, добавив, что подобные «всплески инициатив» коллег являются «глупыми и необоснованными».

Ранее Роспотребнадзор предложил разработать нормативно-правовые акты, которые запретят захоронение и уничтожение продуктов, пригодных для употребления в пищу. Также в ведомстве озвучили предложение создать правовые механизмы для использования пищевых отходов в качестве источника биоэнергетики и запретить использовать в рознице пластиковые пакеты.

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