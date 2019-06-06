В России открестились от запрета на ввоз хамона

В России не рассматривают предложение о запрете ввоза санкционных продуктов для личных целей. Об этом глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин сообщил РБК.

По его словам, инициатива Национальной мясной ассоциации не была воспринята всерьез. Булавин подчеркнул, что идея не нашла своего развития.

29 мая глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что необходимо запретить ввоз в Россию мясной и молочной продукции для личных целей. Ранее со схожей инициативой выступила Национальная мясная ассоциация.

Такое предложение объяснили растущими рисками ввоза возбудителей опасных для животных болезней. В частности, речь шла об африканской чуме свиней, которая не представляет угрозы для человека, однако может распространиться через пищевые отходы и диких животных.

Согласно действующим правилам, россияне могут ввозить в страну для личного использования до пяти килограммов продуктов животного происхождения.

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