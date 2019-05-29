Власти захотели запретить россиянам ввозить хамон и пармезан

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что необходимо запретить ввоз в Россию мясной и молочной продукции для личных целей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Данкверт отметил, что ограничения не стоит доводить до абсурда. «Нужно выделить те вещи, которые несут большие риски, на них ввести запрет», — считает он.

Как уточнил Данкверт, можно будет ввозить до пяти килограммов еды, но «при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны производителя».

Ранее со схожей инициативой выступила Национальная мясная ассоциация. В качестве причины она назвала растущие риски завоза возбудителей опасных болезней животных, в частности, африканской чумы свиней (АЧС).

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