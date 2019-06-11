В России захотели перестать давить санкционные продукты

Роспотребнадзор предлагает прекратить уничтожение продуктов, пригодных в пищу. Эта норма содержится в списке предложений ведомства, подготовленных по запросу Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

«Считаем целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу», — говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого, предложено создать правовые механизмы для использования пищевых отходов в качестве источника биоэнергетики. Также Роспотребнадзор хочет на законодательном уровне добиться полного запрета на использование пластиковых пакетов в розничной торговле. От пластика планируют избавляться поэтапно.

В апреле Россельхознадзор попросил у ФСБ и Министерства транспорта пресечь серые схемы поставок животноводческой продукции из Белоруссии. С 12 апреля в Россию уже запретили ввоз груш и яблок с территории Белоруссии, из-за опасения, что через страну может поступать продукция из стран, в отношении которых Москва ввела санкции.

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