Россия запретила поставки спермы быков и баранов

Россельхознадзор ввел запрет на поставки в Россию ряда диких животных, а также их спермы и эмбрионов из Люксембурга. Об этом говорится в сообщении государственного ведомства.

Временный запрет вводится в связи с «ухудшением эпизоотической обстановки по болезни блютанга» на территории европейского государства. Ограничения вводятся на неопределенный срок начиная с 18 апреля.

Под запрет на ввоз и транзит попали: верблюды, ламы, альпаки, викуньи, сперма быков, баранов и козлов-производителей, в том числе эмбрионы крупного и мелкого рогатого скота.

Блютанг — вирусная болезнь жвачных животных, возбудителем которой выступают членистоногие. Болезнь сопровождается воспалительно-некротическими поражениями слизистой оболочки ротовой полости, особенно языка и кишечно-желудочного тракта. В результате болезни животное страдает дистрофией, а мускулатура деградирует.

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