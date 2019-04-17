Белоруссия оставила Россию без зелени

В российских магазинах образовался дефицит свежей зелени из-за решения Белоруссии ограничить сертификацию поступающей на российскую территорию продукции. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей розничных сетей.

Проблемы в первую очередь возникли у компаний, которые продают импортную зелень. Ретейлеры, которые работают с местными поставщиками, например, X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), дефицита не ощутили.

«Действительно наблюдается дефицит по данной группе товаров, так как по решению Россельхознадзора на границе с Белоруссией был ужесточен таможенный контроль ввозимой продукции», — рассказала директор по коммуникациям «Ашан Ритейл Россия» Мария Курносова. Также дефицит зелени отметили в ГК «Лента».

В Национальном плодоовощном союзе заявили, что в магазинах достаточно традиционных для России культур, таких как салат, петрушка, укроп, зеленый лук. В организации признали, что импорт некоторых типов зелени (руколы, радиччо, шпината, петрушки, кинзы и базилика) действительно сократился, однако это не означает дефицит на рынке.

Белоруссия в начале апреля прекратила сертифицировать продукцию для поставок в Россию в рамках борьбы с реэкспортом санкционки. Минск пошел на этот шаг после того, как Россельхознадзор пригрозил запретить ввоз на российскую территорию всей растительной продукции из Белоруссию из-за продолжающихся поставок товаров, находящихся под санкциями. Это, в частности, привело к тому, что в России возник дефицит салата романо, который используется при приготовлении салата «Цезарь».

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