Импортеры яблок переняли опыт контрабандистов

Россельхознадзор выявил новую схему незаконного ввоза в страну яблок с территории Белоруссии. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Сотрудники ведомства при досмотре грузовика в Псковской области нашли четыре тонны яблок неустановленного происхождения, которые были скрыты под грузом пяти тонн законно импортируемого картофеля. Незаконно ввезенная продукция была уничтожена.
Ранее в апреле Россельхознадзор обратился в ФСБ и Минтранс с просьбой разобраться с серыми схемами поставок животноводческой продукции из Белоруссии.
12 апреля Россия запретила ввоз яблок и груш с территории Белоруссии. По словам руководителя Россельхознадзора Сергея Данквера, причиной такого шага стали опасения возможных незаконных поставок продукции из санкционных стран. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов в случае необходимости закрывать на ремонт отдельные участки нефтепровода, несмотря на то, что по ним производится транспортировка российской нефти.