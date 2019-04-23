Импортеры яблок переняли опыт контрабандистов

Россельхознадзор выявил новую схему незаконного ввоза в страну яблок с территории Белоруссии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сотрудники ведомства при досмотре грузовика в Псковской области нашли четыре тонны яблок неустановленного происхождения, которые были скрыты под грузом пяти тонн законно импортируемого картофеля. Незаконно ввезенная продукция была уничтожена.

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Ранее в апреле Россельхознадзор обратился в ФСБ и Минтранс с просьбой разобраться с серыми схемами поставок животноводческой продукции из Белоруссии.

12 апреля Россия запретила ввоз яблок и груш с территории Белоруссии. По словам руководителя Россельхознадзора Сергея Данквера, причиной такого шага стали опасения возможных незаконных поставок продукции из санкционных стран. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов в случае необходимости закрывать на ремонт отдельные участки нефтепровода, несмотря на то, что по ним производится транспортировка российской нефти.

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