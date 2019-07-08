На слежку за санкционными продуктами задумали потратить миллиарды рублей

Правительство может выделить 21,8 миллиарда рублей на создание системы мониторинга транзита санкционных грузов через Россию, передает принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК.

Система создается по указу президента, согласно которому перевозчики смогут транспортировать санкционные грузы транзитом через Россию в третьи страны при использовании специальных навигационных пломб.

В проекте концессионного соглашения говорится, что стоимость пломбы обойдется компаниям в 300 рублей в сутки. При этом все средства будут перечисляться в федеральный бюджет. Соглашение предполагается заключить на десять лет.

Оператор этой системы еще не выбран, однако наиболее вероятный вариант — Центр развития цифровых платформ, который принадлежит совместному предприятию бизнесмена Игоря Ротенберга и «Ростеха» «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС).

РТИТС уже является оператором системы взимания платы с большегрузных автомобилей «Платон».

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