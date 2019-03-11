Самой дорогой трассе России нашли новый источник финансирования

Строительство скоростной трассы вдоль Черноморского побережья к лету текущего года может получить доступ к государственному финансированию. Росавтодор представил новую концепцию самого дорогой автомагистрали страны в Минтранс, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Минтранс ранее заявлял, что строительство четырехполосной трассы длиной 119 км нецелесообразно: проект технически сложный и высока цена — 1,6 триллиона рублей. При этом глава министерства Евгений Дитрих пообещал рассмотреть включение дороги в комплексный план, если проект будет востребован и не запределен по цене.

Росавтодор уже решил снизить цену до 1 триллиона рублей за счет сокращения протяженности трассы до 80,5 километров. Теперь дорогу до Сочи предлагают строить не от Джубги, а от Туапсе. При этом отмечается, что строительство завершат позже — в 2037 году вместо 2025 года.

По словам источников газеты, генподрядчиком планируется сделать «Мостотрест» Аркадия Ротенберга. Представитель Ротенберга отказался от комментариев, а «Мостотреста» – не ответил на запрос.

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