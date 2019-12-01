Назван риск употребления красной икры

Красная икра может быть вредна для здоровья, если ее есть в больших количествах. В таком случае человек рискует получить передозировку витаминами. Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказала диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, в продукте высокая концентрация витаминов А, Е и D. Эти жирорастворимые витамины способны накапливаться в организме и вызывать гипервитаминоз, в отличие от растворимых витамина С или витаминов группы B. «Ложками икру есть не стоит», — подчеркнула врач.

Соломатина рекомендовала покупать икру известных марок, потому что она проверяется в лабораториях и в ней нет уротропина. Раньше этот препарат добавляли в красную икру, сейчас он запрещен, но его можно найти в «браконьерской» икре, а также в икре в пластмассовой таре.

Перечисленные рекомендации относятся и к черной икре. Обычно она менее соленая, но содержание витаминов и макроэлементов там примерное такое же, как и в красной. Также в нее могут добавлять уротропин.

Ранее россиян предупредили о возможном искусственно вызванном дефиците красной икры перед Новым годом. В зависимости от политики торговых сетей, цена на продукт может вырасти.

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