В России выросло производство черной икры

Производство черной икры в России за девять месяцев 2019 увеличилось на 23,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на своем сайте сообщает Росрыболовство со ссылкой на данные Росстата.

Всего было выпущено 32,7 тонны икры осетровых рыб. При этом производство красной икры сократилось на 4,4 процента и составило 19,3 тысячи тонн. Как сообщает «Коммерсантъ», рост производства черной икры в Росрыболовстве связали с увеличением числа аквакультурных хозяйств и тем, что в 2015-2016 годах они начали активно строить садки для осетровых рыб.

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С 2005 года в России запрещен вылов осетровых рыб в Волге и Каспийском море, а производством черной икры могут заниматься только аквакультурные хозяйства.

В декабре 2018 года Россельхознадзор не смог установить происхождение 60 процентов черной икры на российском рынке. Производители зачастую не упоминают на этикетках о том, что их икра является продуктом аквакультуры (выращена в искусственных условиях), а также используют в названии отсылки к Каспийскому морю или Астрахани, хотя это не соответствует действительности.

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