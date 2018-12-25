Большая часть черной икры в России оказалась безродной

Россельхознадзор не смог установить происхождение 60 процентов черной икры на российском рынке. Об этом в эфире канала «Россия 24» рассказал глава ведомства Сергей Данкверт, слова которого приводит ТАСС.

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«Мы провели сейчас исследование по электронной системе по черной икре. Из десяти образцов черной икры, которые мы взяли, прослеживаемость есть только у четырех образцов, которые были ввезены по импорту. То есть из Китая и из Италии полностью прослеживаемость есть до магазина», — отметил Данкверт.

По его словам, производители зачастую не упоминают на этикетках о том, что их икра является продуктом аквакультуры (выращена в искусственных условиях), а также используют в названии отсылки к Каспийскому морю или Астрахани, хотя это не соответствует действительности.

Ранее Россельхознадзор сообщал, что в преддверии Нового года усилит контроль за икрой, продающейся на улице. В случае выявления нарушений она будет изыматься у торговцев.

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