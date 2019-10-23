Россияне закупились красной икрой

Потребление красной икры в России с октября 2018-го по сентябрь 2019-го выросло на 22 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование компании GfK.

По подсчетам аналитиков, доля семей, где хотя бы раз за год купили красную икру, выросла до 33 процентов. Также выяснилось, что потребители стали покупать икру не только чаще, но и больше за раз. Вице-президент Рыбной ассоциации Александр Фомин указал, что рост потребления связан со снижением цен: они уменьшались с начала года, минимума стоимость достигла в июле (3594 рубля за килограмм).

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В конце июля руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев предупредил о росте цен на красную рыбу и икру на 25-30 процентов в текущем году. По его словам, розничные цены на Дальнем Востоке взлетели в два раза по сравнению с прошлым годом.

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