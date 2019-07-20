Россиян предупредили о сильном подорожании красной икры

Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев предупредил о росте цен на красную рыбу и икру на 25-30 процентов в 2019 году, передает «Интерфакс».

По его словам, на Дальнем Востоке уже начались продажи лососей, и розничные цены взлетели в два раза по сравнению с прошлым годом. Так, сахалинская горбуша продается по 320-380 рублей за килограмм, камчатская кета — по 390-410 рублей, сима — по 550-570 рублей.

«По мере нарастания уловов цена лососей, безусловно, будет снижаться, однако возможность вернуться на прошлогодний уровень, когда был поставлен рекорд по вылову лососей, исключена», — заявил Савельев.

По оценке ученых, рекомендованный вылов лососей в этом году составляет 461 тысячу тонн. При этом в 2018 году российские рыбаки добыли рекордный объем тихоокеанских лососей — 675,8 тысячи тонн.

Ранее Роскачество изучило 29 брендов российской красной икры стоимостью от 230 до 750 рублей за 100 граммов, из которых были отобраны 10 лучших. Максимальную оценку получили икра кеты «Тунайча», икра горбуши Globus и икра нерки «Очень».

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