Россиян предупредили о росте сбыта поддельной икры

На Масленицу многократно возрастет вероятность сбыта контрафактной красной икры, передает «Российская газета» предостережение члена комитета Госдумы по природным ресурсам Константина Слыщенко.

По его мнению, в этот период вырастет спрос на икру, соответственно, увеличится и количество подделок на прилавках. «К сожалению, не все знают, каким должен быть нормальный вкусный продукт, и могут купить подделку или контрафакт», — считает депутат.

Слыщенко отметил, что даже специалисты не всегда могут определить подделку. Подделывают все: банку со штампом даты изготовления, этикетку и сам продукт. Контрафактную икру делают из рыбного сырья, рыбьего жира, ее очень сложно отличить по виду и вкусу от настоящей. Банка псевдоикры стоит 250-300 рублей.

Депутат заметил, что злоумышленники пользуются традицией на праздники накрывать стол. «Прямо на улицах вырастают пирамидки из баночек. Когда вы спешите домой, есть искушение купить икру. Этим пользуются недобросовестные продавцы», — заявил он.

Как рекомендовал ранее Роспотребнадзор, следует избегать покупок красной икры к праздникам в точках, где продажа не разрешена официально. Советовалось внимательно изучить этикетку, обратить внимание на информацию о названии рыбы, дату изготовления и дату фасовки.

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