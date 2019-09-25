Россиянам задумали ограничить провоз красной икры в чемоданах

Разрешенный объем перевозок красной икры в самолете предложили ограничить 10 килограммами. С таким предложением выступил глава Росрыболовства Илья Шестаков, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В ведомстве добавили, что к партии, превышающей установленную норму, нужно будет оформлять сопроводительные документы. В перспективе такие правила хотят распространить на всю рыбную продукцию.

Шестаков обратил внимание на проблему, связанную с незаконным оборотом лососевой икры. Он рассказал о практике «использования физическими лицами, причем не только пассажирами, но в основном командами — бортпроводниками, пилотами, — багажных мест при авиаперевозках в багаже икры лососевых партиями более 25 килограммов».

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Шестаков указал на то, что такая икра предназначена для перепродажи, при этом продукт не проходит ветеринарный контроль и не имеет подтверждающих безопасность документов. «По разным оценкам, объем таких перевозок составляет более 200 тонн», — сказал глава Росрыболовства, но не уточнил, о каком периоде идет речь.

В конце июля руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев предупредил о росте цен на красную рыбу и икру на 25-30 процентов в текущем году. По его словам, розничные цены на Дальнем Востоке взлетели в два раза по сравнению с прошлым годом.

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