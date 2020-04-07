Россиянам рассказали об опасности заразиться коронавирусом через еду

Экспертный совет Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» рассказал о том, как обрабатывать еду, чтобы не заразиться через нее коронавирусом. Рекомендации организации поступили в редакцию «Ленты.ру».

Как пояснили эксперты «Росконтроля», хотя заражение вирусом через продукты питания маловероятно, такая возможность теоретически существует. Например, опасность представляют продукты, которые не требуют приготовления, — фрукты и овощи. «Теоретически, если больной человек чихнет на яблоко, а вы сразу после этого яблоко съедите, риск [подхватить коронавирус] есть. Но на практике шансов мало», — заверили в организации. Специалисты призвали тщательно мыть фрукты и овощи перед употреблением чистой водой.

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Так же ситуация обстоит с продуктами в упаковке. По словам экспертов, если вирус оказался на банке йогурта или бутылке воды, человек потрогал их и затем поднес руки к лицу, то есть реальная возможность инфицирования, однако она невысока. В целом эксперты напоминают, что коронавирус не живет долго на поверхностях, не может размножаться в еде и быстро погибает вне носителя. С этой точки зрения абсолютно безопасным продуктом является мясо.

Если же все-такие есть опасения по поводу заражения коронавирусом через еду, то специалисты предлагают подвергать продукты термической обработке. Как показали ранее проведенные исследований SARS-вируса, он погибает за 1-3 минуты при температуре 149 градусов. «Подобные тесты с Covid-19 еще не проводились, но есть основания полагать, что ситуация аналогичная», — сказали в «Росконтроле».

Ранее эксперты организации разъяснили, как ходить в магазины в условиях пандемии. По их словам, делать это лучше тогда, когда в супермаркетах минимальное число посетителей, — то есть с утра или поздним вечером. Кроме того, для похода в магазин нужно выбрать такую одежду, которая меньше удерживает пыль. По возвращении домой ее следует протереть влажной тканью.

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