Число смертей от коронавируса в Испании упало и снова начало расти

В Испании число скончавшихся от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом, упало до рекордно низких показателей, но затем снова начало расти. Об этом сообщает Reuters.
По данным Минздрава страны, за сутки число умерших увеличилось на 619. При этом днем ранее власти зафиксировали 510 новых смертей — самый низкий показатель с момента начала эпидемии в стране. Всего в Испании более 166 тысяч зараженных, 62 тысячи выздоровели, а 17 тысяч умерли.
На первом месте по числу зараженных — США (557,3 тысячи). Испания находится на втором месте по числу инфицированных, далее идет Италия (156,4 тысячи). Четвертое и пятое места занимают Франция (133,7 тысячи) и Германия (127,9 тысячи). Россия находится на 16-м месте — 15 770 зараженных.
По последним данным, в мире зафиксировано более 1,9 миллиона случаев заражения, умерли свыше 114 тысяч человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения