Греческие священники провели службу в Вербное воскресенье и попали под статью

Греческие священники провели службу в Вербное воскресенье и попали под уголовную статью. Об этом сообщает iefemerida.
В частности, дела были заведены на митрополита Нектария, который проводил службу в городе Керкира, и на священника из Афин. На обеих церемониях присутствовали десятки людей, что запрещено законом из-за пандемии коронавируса. Кроме того, в Афинах священник предлагал верующим принять причастие через черный ход церкви — этот момент попал на видео.
Ранее в Греции запретили проводить богослужения во всех местах поклонения в связи с угрозой распространения коронавируса.
2 апреля сообщалось, что Греции удается успешно бороться с эпидемией коронавируса из-за следования властей советам экспертов и солидарности народа. Греки считают творцом «коронавирусного чуда» главного эпидемиолога Сотириса Цодраса. В частности, именно он смог донести до премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса необходимость закрыть храмы.
По последним данным, в мире зафиксировано более 1,9 миллиона случаев заражения, умерли свыше 114 тысяч человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
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Источник: Всемирная организация здравоохранения