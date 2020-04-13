Назван главный способ избавления от коронавируса

Дэвид Набарро (David Nabarro), представитель ВОЗ, назвал главным способом избавления от коронавируса вакцину и заявил, что человечество продолжит страдать от инфекции, пока она не будет изобретена. Об этом сообщается на сайте канала NBC News.

По словам эксперта, в настоящее время в США и Европе наблюдаются признаки скорого замедления распространения инфекции. Однако, поскольку COVID-19 продолжит бушевать в других странах, по всему миру необходимо создать инфраструктуру, необходимую для борьбы со спорадическими вспышками заболевания, прежде чем смягчать карантинные меры. Специалисты не уверены, что коронавирус будет вести себя подобно вирусу гриппа и проявлять сезонность, поэтому пока не появится вакцина, SARS-CoV-2 продолжит вызывать эпидемии.

По данным Центра изучения коронавируса в университете Джонса Хопкинса, к вечеру 12 апреля в мире было подтверждено более 1,8 миллиона случаев заболевания COVID-19, причем 555 тысяч из них были зарегистрированы в США. По данным NBC News, в США от вируса погибло почти 22 тысячи человек. Всего в мире от заболевания, вызванного коронавирусом, скончались более 114 тысяч человек.

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