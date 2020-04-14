Университет Хопкинса скорректировал данные о заболевших коронавирусом в мире

Университет Джонса Хопкинса, публикующий данные по коронавирусу в режиме реального времени, скорректировал число заболевших в мире на своем сайте.

По данным на 05:00 по московскому времени, в мире зафиксировано 1 918 855 случаев заражения. Таким образом, университет опроверг ранее опубликованную информацию о том, что число заболевших коронавирусом в мире превысило два миллиона.

Кроме того, скорректированы данные и по количеству заболевших коронавирусом в отдельных странах. На первом месте все также находятся США — более 581 тысячи случаев (вместо опубликованных ранее 618 тысяч). На втором месте Испания — более 170 тысяч заболевших, на третьем — Италия (более 159 тысяч заболевших).

По количеству умерших на первом месте также США — более 23,6 тысяч, из них 7,3 тысячи случаев смерти зафиксированы в Нью-Йорке. Следом идет Италия (около 20,4 тысячи смертей) и Испания (более 17 тысяч). Больше всего вылечившихся в Китае (около 78,1 тысяч человек), Испании (64,7 тысяч человек), Германии (64,3 тысячи).

Вспышка инфекции впервые была зафиксирована в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуацию с коронавирусом можно характеризовать как пандемию.

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