Каждый третий медик Британии оказался заражен коронавирусом

Каждый третий из медиков Великобритании, сдавших тест на коронавирус SARS-CoV-2, оказался им заражен. Об этом со ссылкой на национальную службу здравоохранения (NHS) сообщает таблоид The Daily Mail.

По данным издания, 5733 из 16888 тестов, сделанных на медицинских работниках, показали положительный результат. По оценкам NHS, инфицировано уже 23 процента от всего населения страны.

Повышенный процент инфицированных среди медиков издание связывает с недостатком средств личной защиты: медицинских масок, перчаток и фартуков. Их дефицит, пишет издание, наблюдается с самого начала вспышки заболевания, а на данный момент запасы некоторых средств «критически низкие».

На момент публикации в Великобритании зафиксировано 88,6 тысяч случаев заражения. При этом наблюдается высокий показатель смертности: умерли 11329 пациентов, это более 12 процентов от зарегистрированных случаев.

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