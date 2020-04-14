В Минздраве рассказали о способах экстренной защиты врачей от коронавируса

В Минздраве разработали способы экстренной постконтактной защиты для медиков, работающих с зараженными коронавирусом, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на выступление министра здравоохранения Михаила Мурашко.

В сообщении сказано, что специальные меры применяют при попадании биологических жидкостей на кожу или слизистые оболочки медработников. Также для них существует схема медикаментозной профилактики. Другие подробности не уточняются.

Еженедельно контактирующие с инфицированными в больницах проходят тест на новый вирус. Если появляются симптомы ОРВИ, анализ сдается немедленно.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о начале тестирования с 14 апреля российских медиков на антитела к инфекции.

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