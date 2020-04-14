Москвичей предупредили о возможном дефиците коек для пациентов с коронавирусом

Департамент здравоохранения Москвы предупредил жителей города о возможном дефиците коек для пациентов с коронавирусом. Информация опубликована на сайте ведомства.
Согласно прогнозам оперативного штаба, нехватка мест в перепрофилированных госпиталях возможна в ближайшие две-три недели. При этом отмечается, что в работу по борьбе с коронавирусом в столице включается все больше государственных, федеральных и коммерческих клиник. В частности, в ближайшие десять дней будут перепрофилированы еще 24 городских стационара.
В ведомстве добавили, что экстренная помощь будет оказываться в 12 стационарах города, которые утверждены специальным приказом. Оборудования и кадровых ресурсов в них достаточно, заверили там.
Ранее в департаменте рассказали, что на дому проходят лечение более шести тысяч москвичей с коронавирусом. Такие пациенты подписывают согласие о том, что они обязуются не выходить на улицу и соблюдать предписания врачей.
По последним данным, в Москве зафиксировано наибольшее количество случаев случаев заражения коронавирусом среди российских регионов — более 11,5 тысяч. Из них 82 человека умерли, еще 837 — вылечились. Всего в России насчитывается более 18,3 тысяч случаев заражения.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения