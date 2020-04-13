Названо число лечащихся на дому москвичей с коронавирусом

Департамент здравоохранения Москвы назвал число лечащихся на дому жителей города с коронавирусом. Информация опубликована на сайте ведомства.

По данным департамента, на дому проходят лечение более шести тысяч человек. Отмечается, что ухудшения состояния пациентов при таком режиме минимально. «Если такое все же происходит, пациенты обязательно госпитализируются», — заверили там.

В ведомстве добавили, что те, кто лечится дома, подписывают согласие о том, что они обязуются не выходить на улицу и соблюдать предписания врачей. Кроме того, работает центр телемедицины, через который врачи консультируют таких пациентов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!