В Москве удвоят число коек для больных с коронавирусом

В Москве количество коек для больных коронавирусом решили удвоить на фоне ситуации с заражением. Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил во время совещания с президентом России Владимиром Путиным, трансляцию мероприятия вел канал «Россия 24».

По словам Собянина, после увеличения количество коек составит 30 тысяч.

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Ранее вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом заявила, что по всей России планируется развернуть 95 тысяч коек для зараженных коронавирусом, из них уже подготовлены 40 тысяч. Она уточнила, что российские регионы на три-четыре недели отстают от Москвы и Московской области по заболеваемости, в связи с чем нужно активно подготовить коечный фонд.

Всего в России за последние сутки число новых случаев заражения превысило 2,5 тысячи, таким образом общее число случаев составляет 18 328 в 82 регионах. За весь период эпидемии умерли 148 человек, выздоровели — 1 470.

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