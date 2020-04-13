В Москве удвоят число коек для больных с коронавирусом

В Москве количество коек для больных коронавирусом решили удвоить на фоне ситуации с заражением. Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил во время совещания с президентом России Владимиром Путиным, трансляцию мероприятия вел канал «Россия 24».
По словам Собянина, после увеличения количество коек составит 30 тысяч.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом заявила, что по всей России планируется развернуть 95 тысяч коек для зараженных коронавирусом, из них уже подготовлены 40 тысяч. Она уточнила, что российские регионы на три-четыре недели отстают от Москвы и Московской области по заболеваемости, в связи с чем нужно активно подготовить коечный фонд.
Всего в России за последние сутки число новых случаев заражения превысило 2,5 тысячи, таким образом общее число случаев составляет 18 328 в 82 регионах. За весь период эпидемии умерли 148 человек, выздоровели — 1 470.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения