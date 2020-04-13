Правительство предупредило о росте случаев заражения коронавирусом в России

На текущей и следующей неделе в России произойдет рост случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным. Трансляция вел канал «Россия 24».
По ее словам, эта и следующая недели важны для перехода к плато заболеваемости.
Также Голикова заявила, что 72,3 процента числа случаев заражения вирусом приходится на Москву и Московскую область. Это объясняется тем, что столица раньше всех вступила в борьбу с инфекцией. «Показатель заболеваемости по России — 12,5 человека на 100 тысяч заболевших. Москва и Московская область — лидеры распространения, но дальше следуют по рангу Коми — 24,6 человека на 100 тысяч, Мурманская область и Санкт-Петербург», — добавила вице-премьер.
Ранее на том же совещании Путин сообщил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России. Он отметил, что болезнь у пациентов становится тяжелой, к территориям повышенного риска можно отнести Москву, Подмосковье и города-миллионники.
По последним данным, в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения в 82 регионах. За весь период выздоровели 1470 человек, умерли 148 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения