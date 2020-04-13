Правительство предупредило о росте случаев заражения коронавирусом в России

На текущей и следующей неделе в России произойдет рост случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным. Трансляция вел канал «Россия 24».

По ее словам, эта и следующая недели важны для перехода к плато заболеваемости.

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Также Голикова заявила, что 72,3 процента числа случаев заражения вирусом приходится на Москву и Московскую область. Это объясняется тем, что столица раньше всех вступила в борьбу с инфекцией. «Показатель заболеваемости по России — 12,5 человека на 100 тысяч заболевших. Москва и Московская область — лидеры распространения, но дальше следуют по рангу Коми — 24,6 человека на 100 тысяч, Мурманская область и Санкт-Петербург», — добавила вице-премьер.

Ранее на том же совещании Путин сообщил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России. Он отметил, что болезнь у пациентов становится тяжелой, к территориям повышенного риска можно отнести Москву, Подмосковье и города-миллионники.

По последним данным, в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения в 82 регионах. За весь период выздоровели 1470 человек, умерли 148 человек.

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