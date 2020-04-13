Путин допустил привлечение армии к борьбе с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин допустил использование Вооруженных сил в борьбе с распространением коронавируса в России. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщает ТАСС.
Глава государства напомнил, что российские военные сейчас помогают бороться с коронавирусом в Италии, при этом, по его словам, основные мощности армии по противодействию распространению инфекции пока не задействованы и находятся в резерве.
Президент отметил, что этот опыт российских военных нужно использовать, если потребуется, и на территории самой России.
За последние сутки число новых случаев заражения коронавирусом в России превысило 2500. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. За весь период выздоровели 1470 человек, умерли 148 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения