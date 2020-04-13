Путин допустил привлечение армии к борьбе с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин допустил использование Вооруженных сил в борьбе с распространением коронавируса в России. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщает ТАСС.

Глава государства напомнил, что российские военные сейчас помогают бороться с коронавирусом в Италии, при этом, по его словам, основные мощности армии по противодействию распространению инфекции пока не задействованы и находятся в резерве.

Президент отметил, что этот опыт российских военных нужно использовать, если потребуется, и на территории самой России.

За последние сутки число новых случаев заражения коронавирусом в России превысило 2500. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. За весь период выздоровели 1470 человек, умерли 148 человек.

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