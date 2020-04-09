Работу российских военных медиков в Италии сняли на видео

Российских медиков, работающих в итальянском Бергамо, сняли на видео. Кадры опубликованы на канале Минобороны России в YouTube.
Отмечается, что они находятся в больнице на 142 койки. Там работают 32 российских специалиста, они выходят круглосуточно, в три смены. На кадрах показано, как медики надевают специальную защиту, прежде чем пойти в отделение интенсивной терапии — именно там находятся пациенты с коронавирусом.
В конце марта Россия отправила в Италию около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад. Это произошло после того, как президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте пообещал помочь в борьбе с распространением коронавируса.
Италия — одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран. По последним данным, там более 139,7 тысяч инфицированных. 17,7 тысяч человек погибли от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом, а еще 26,4 тысячи человек вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения