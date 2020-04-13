Мишустин наделил МЧС и Росгвардию правом штрафовать за несоблюдение режима ЧС

Председатель правительства России Михаил Мишустин распоряжением кабмина наделил сотрудников МЧС, Росгвардии, Росжелдорнадзора и других ведомств правом составлять административные протоколы за несоблюдение правил поведения при чрезвычайных ситуациях. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

К ведомствам, имеющим право штрафовать нарушителей режима ЧС отнесены полиция, МЧС России, Росгвардия, ведомственная охрана Росжелнадзора, председатели комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС «Росатома», а также глава подразделения по космической деятельности «Роскосмоса».

Ранее 13 апреля сообщалось о том, какое наказание грозит за отсутствие цифрового пропуска в Москве. Как рассказал адвокат Павел Астахов, новая статья 3.18.1 столичного КоАП («Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы») коснется граждан, передвигающихся на автомобилях без пропуска. Их накажут штрафом в размере пяти тысяч рублей, а также эвакуацией транспорта на спецстоянку.

10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин объявил о вводе пропускного режима в связи с распространением коронавируса. Начать оформление цифровых пропусков можно будет с понедельника, 13 апреля. Со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным.