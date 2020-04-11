Таксистов в Москве обязали проверять спецпропуска у пассажиров с 15 апреля. Об этом рассказал РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Они обязаны поверять наличие цифрового кода, если у пассажира нет такого цифрового кода, начиная с 15 апреля, то они его не повезут», — объяснил Немерюк.

По его словам, у каждого таксиста будет свой цифровой пропуск, так как их организации имеют право работать.

Ранее московские таксисты показали способ защититься от коронавируса в машине. Они показали на видео установленный между передними и задними сиденьями прозрачный и плотный экран, который изолирует водителя от пассажира.

С понедельника, 13 апреля, в Москве начинают вводить пропускной режим. В первую очередь пропуска станут выдавать для поездок на работу, а затем и для поездок в других целях, в том числе для перемещения внутри района. Для контроля за исполнением режима привлекут сотрудников Росгвардии.

По последним данным, в России зафиксировано более 13,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. 106 человек умерли, свыше тысячи — вылечились. Всего в мире насчитывается более 1,7 миллиона случаев заражения.

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