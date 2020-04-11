Предсказан рост числа дел о разводах и банкротствах в России

Предсказан рост числа дел о разводах, банкротствах и трудовых спорах в России. Полномочный представитель правительства в Конституционном и Верховном судах России Михаил Барщевский заявил, что это случится после окончания режима самоизоляции. Его слова приводит ТАСС.

«Несколько областей я вам назову, где будет наибольшее количество дел начиная с середины лета. Во-первых, это разводы, Китай показал, что этот прогноз сбудется на 100 процентов. Вторая вещь — это банкротства — и личные, и корпоративные. Третья — трудовые споры, которые возникнут (компенсации, выплаты, незаконные увольнения)», — рассказал Барщевский.

По словам юриста, в стране также вырастет количество дел по уголовным статьям, связанным с мошенничеством и злоупотреблением положением. «К сожалению, вирус устроен так, что когда в экономику вливаются триллионы рублей, понятно совершенно "прилипать" к рукам нечистоплотным», — пояснил он и добавил, что по этим направлениям будет много работы.

Ранее в марте россиянам захотели запретить жениться и разводиться из-за коронавируса. Минюст предложил приостановить регистрацию браков и их расторжение в ЗАГСах в связи с эпидемией. В качестве возможной даты переноса предлагалось 1 июня.

По последним данным, в России зафиксировано более 13,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. 106 человек умерли, свыше тысячи — вылечились. Всего в мире насчитывается более 1,7 миллиона случаев заражения.

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